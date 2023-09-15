Прошло первое слушание по делу Рубиалеса в испанском суде
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Сегодня, 15 сентября, прошло первое слушание по делу экс-президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса. Функционер отверг все предъявленные ему обвинения, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, бывший президент Королевской испанской федерации футбола не согласился с предъявленными ему обвинениями в действиях сексуального характера. В качестве обеспечительных мер прокуратура потребовала, чтобы Рубиалес отчитывался о своём местонахождении каждые 15 дней, также сторона обвинения добивается того, чтобы Луис не имел никаких контактов с футболисткой Дженни Эрмосо во время расследования дела.
Напомним, Рубиалес поцеловал Эрмосо на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин.
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