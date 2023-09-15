Испанские футболистки не собираются возвращаться в сборную, несмотря на отставку Рубиалеса

Футболистки сборной Испании, выигравшие чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, не собираются возвращаться в национальную команду, сообщает AS.
По информации источника, 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду, несмотря на отставку Рубиалеса с поста президента Федерации футбола Испании и отставку главного тренера команды Хорхе Вильды.
25 августа Эрмосо и 80 других игроков и бывших футболисток команды, включая всех чемпионок мира 2023 года, подписали совместное заявление с требованием «реальных перемен, как спортивных, так и структурных» и объявили о своём уходе из национальной команды до тех пор, пока RFEF не примет соответствующие решения.
Новым тренером сборной стала Монтсе Томе. У испанской национальной команды запланированы матчи Лиги наций со Швецией и Швейцарией. Игры должны пройти 22 и 26 сентября.
- 15 сентября 2023
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