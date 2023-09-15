Корниленко: прошлый сезон по созданным моментам был лучше для «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что прошлый сезон в чемпионате России был успешен для команды с точки зрения созданных моментов и качества футбола, а в этом улучшилась реализация.

«На данный момент мы удовлетворены результатом, количеством очков и качеством игры. Получился ровный отрезок без провальных матчей, но важные игры и вся борьба ещё впереди. И мы понимаем, что нам есть над чем работать. Сейчас самое главное, чтобы у нас все были здоровы — тогда и игрокам, и тренерскому штабу станет легче.

Что изменилось в этом сезоне по сравнению с прошлым? Считаю, и прошлый сезон мы играли весьма хорошо — были яркие и качественные матчи, а практически в каждой игре удавалось создавать голевые моменты. Я говорю именно о качестве футбола. Но не было результата. Хотя, как мне кажется, прошлый сезон по качеству и по количеству созданных голевых моментов был в какой‑то мере лучше. В этом же году улучшилась реализация, и это приносит очки», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».