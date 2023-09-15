Абаскаль отреагировал на то, что его сравнивают с Романцевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на тот факт, что его сравнивают с легендарным наставником красно-белых Олегом Романцевым. Испанец рассказал о встречах с заслуженным отечественным тренером.

«Из-за ромба в центре поля меня стали сравнивать с Романцевым? Что-то такое слышал, да. У него был сверхатакующий стиль, тот футбол принёс «Спартаку» много титулов. Рад, что кому-то показалось, что мы похожи. У нас с Олегом Романцевым были встречи. Мы пересекались на тренировках, на разных мероприятиях. Это легенда клуба, мнение такого человека важно знать, пусть мы и люди из разных поколений.

Романцев привёл «Спартак» к чемпионству в 35? Получается, ещё год есть», — приводит слова Гильермо Абаскаля Sports.ru.