Корниленко — о непереходе Толосы в «Крылья»: Карлос Тевес лично отговаривал его

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о причине, из-за которой в минувшее трансферное окно сорвался переход полузащитника «Атлетико Тальерес» Сантьяго Толосы в самарский клуб.
«Да, мы действительно хотели подписать Сантьяго Толосу. Мы вели переговоры и практически обо всём договорились, но в последний момент игрок принял решение перейти в «Индепендьенте». Карлос Тевес лично уговаривал игрока принять другое решение. Конечно, это серьёзный аргумент. В то же время понимаем, что это часть нашей работы — какие-то переходы получаются, какие-то нет. Поэтому я бы относился к этому спокойно», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».
Напомним, после семи туров «Крылья Советов» набрали 14 очков и на текущий момент занимают третье место в РПЛ.
- 15 сентября 2023
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