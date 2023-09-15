Корниленко — о непереходе Толосы в «Крылья»: Карлос Тевес лично отговаривал его

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о причине, из-за которой в минувшее трансферное окно сорвался переход полузащитника «Атлетико Тальерес» Сантьяго Толосы в самарский клуб.

«Да, мы действительно хотели подписать Сантьяго Толосу. Мы вели переговоры и практически обо всём договорились, но в последний момент игрок принял решение перейти в «Индепендьенте». Карлос Тевес лично уговаривал игрока принять другое решение. Конечно, это серьёзный аргумент. В то же время понимаем, что это часть нашей работы — какие-то переходы получаются, какие-то нет. Поэтому я бы относился к этому спокойно», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров «Крылья Советов» набрали 14 очков и на текущий момент занимают третье место в РПЛ.