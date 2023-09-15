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Динамо — Пари НН 1:1, результат матча 8-го тура РПЛ 15 сентября

«Динамо» на последних минутах упустило победу в матче с «Пари НН»
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На стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. На восьмой минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти, назначенный за фол Кирилла Гоцука на Константине Тюкавине. Долгое время динамовцам удавалось сохранять победный счёт, но в концовке встречи «Пари НН» провёл результативный выпад: на 88-й минуте вышедший на замену Николоз Кутателадзе пяткой отправил мяч в ворота.

После восьми матчей «Динамо» вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе команды Марцела Лички стало 15 очков, но у «Зенита» (14) игра в запасе. «Пари НН» набрал 11 очков и занимает восьмое место.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Смолов – 8'     1:1 Кутателадзе – 88'    
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