«Это не пенальти». Гоцук — о своём фоле против Тюкавина в матче с «Динамо»
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Защитник клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался об эпизоде, произошедшем в начале матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Арбитр после подсказки VAR назначил пенальти за фол Гоцука на Константине Тюкавине, и форвард динамовцев Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.
«Если честно, судьи говорят, что был стопроцентный пенальти, я просто не понимаю трактовки этого эпизода, на эмоциях. Тюкавин перепрыгивает мяч в сторону моей ноги, я её машинально поднимаю, думая, что это будет прострел.
Я не понимаю, как в такой контактной игре могут быть такие эпизоды. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не пенальти», — сказал Гоцук в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч закончился вничью — 1:1.
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