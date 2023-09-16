Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 10-го тура

Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 10-го тура
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, матчем «КАМАЗ» — «Нефтехимик» стартует 10-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 10-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.

16 сентября, суббота:

«КАМАЗ» – «Нефтехимик» (Набережные Челны, 17:00 мск).

17 сентября, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» – «Химки» (Хабаровск, 08:00 мск);
«Кубань» – «Акрон» (Краснодар, 16:00 мск);
«Торпедо» – «Енисей» (Москва, 16:00 мск);
«Черноморец» – «Сокол» (Новороссийск, 17:00 мск);
«Арсенал» – «Шинник» (Тула, 18:00 мск);
«Ленинградец» – «Волгарь» (Ленинградская обл., 18:00 мск).

18 сентября, понедельник:

«Тюмень» – «Родина» (Тюмень, 16:00 мск);
«Динамо» Махачкала – «Алания» (Грозный, 18:30 мск).

Календарь Первой лиги-2023/2024
Таблица Первой лиги-2023/2024

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Алания» (20 очков). На втором месте расположился «Сокол» (17), замыкает первую тройку «Шинник» (16).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android