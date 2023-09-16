Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 10-го тура

Сегодня, 16 сентября, матчем «КАМАЗ» — «Нефтехимик» стартует 10-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
В 10-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.
16 сентября, суббота:
«КАМАЗ» – «Нефтехимик» (Набережные Челны, 17:00 мск).
17 сентября, воскресенье:
«СКА-Хабаровск» – «Химки» (Хабаровск, 08:00 мск);
«Кубань» – «Акрон» (Краснодар, 16:00 мск);
«Торпедо» – «Енисей» (Москва, 16:00 мск);
«Черноморец» – «Сокол» (Новороссийск, 17:00 мск);
«Арсенал» – «Шинник» (Тула, 18:00 мск);
«Ленинградец» – «Волгарь» (Ленинградская обл., 18:00 мск).
18 сентября, понедельник:
«Тюмень» – «Родина» (Тюмень, 16:00 мск);
«Динамо» Махачкала – «Алания» (Грозный, 18:30 мск).
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Алания» (20 очков). На втором месте расположился «Сокол» (17), замыкает первую тройку «Шинник» (16).
- 16 сентября 2023
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