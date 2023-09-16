Илья Кухарчук: был риск играть с «Динамо» без Юрана — это повлияло бы на «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук прокомментировал тот факт, что главный тренер команды Сергей Юран мог пропустить матч с «Динамо», состоявшийся вчера, 15 сентября.

«Был риск играть с «Динамо» без Юрана, но Сергей Николаевич был уверен на 99 процентов, что будет на игре. Отсутствие тренера, конечно, повлияло бы на команду. Но мы профессионалы, должны выполнять работу в любом случае, потому что ситуации бывают разные», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Причиной возможного пропуска матча Юраном является недавно перенесённая операция.

Встреча закончилась вничью, со счётом 1:1. Голами отметились нападающий московского клуба Фёдор Смолов и игрок «Пари» Николоз Кутателадзе.