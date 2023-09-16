Георгий Зотов: Шоу Слуцкого? Мне хватило в «Рубине», оно там было ежедневным

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением о юмористическом шоу «Ну, так нельзя ###», которое футбольный тренер Леонид Слуцкий ведёт совместно с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ха-ха. Это его выбор, ему нравится. Я только за. Иногда смотрю выпуски, где он и Дзюба приглашают к себе звёзд из мира спорта. Интересное шоу, смешное. Хотел бы оказаться на месте приглашённой звезды? Не-не, мне хватило двух лет в «Рубине». Там было ежедневное шоу (смеётся)», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Георгий Зотов выступал за казанский «Рубин» с 2020 по 2022 год. За этот коллектив он провёл 48 матчей и отметился одной результативной передачей.