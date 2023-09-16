Георгий Зотов: Катар мы должны обыгрывать, и не в один мяч

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов высказал мнение об игре сборной России в товарищеском матче с командой Катара.
«Я следил за нашими ребятами и в матчах с Египтом, и за Солдатенковым с Катаром. Честно, такую команду, как Катар, исходя из опыта прошлых созывов ещё до бана, мы должны обыгрывать, и не в один мяч. Игра не очень понравилась. Всё было очень пассивно и медленно», – сказал Зотов в интервью «РБ Спорт».
Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1). От «Крыльев Советов» в этом матче сыграл защитник Александр Солдатенков, ставший автором гола российской команды на 90-й минуте игры.
Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
- 16 сентября 2023
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