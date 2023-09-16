Гранат: пауза должна пойти «Спартаку» на пользу, но выиграть «Сочи» будет нелегко

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат дал прогноз на предстоящий матч красно-белых с «Сочи».

«Спартак» может одержать победу над «Сочи», тем более играют дома. Пауза в чемпионате должна пойти команде на пользу. Но выиграть будет нелегко. «Сочи» — хорошая команда. Конечно, перенести матч в Москву было правильным решением», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч чемпионата красно-белые проведут сегодня, 16 сентября, с «Сочи. Начало игры – в 19:00 мск.