Футболистка сборной Испании объяснила, почему не подписала письмо-ультиматум

Футболистка мадридского «Реала» и сборной Испании Атенеа дель Кастильо объяснила причины, побудившие её принять решение не подписывать коллективное письмо-ультиматум с требованием структурных изменений в федерации футбола страны (RFEF).

«Прежде всего я хотела бы сказать, что полностью осуждаю всё, что произошло с Дженни Эрмосо, поведение Луиса Рубиалеса было совершенно неуместным. По этой причине я подписала заявление вместе с 80 другими футболистками, в котором мы осудили те события и в котором я заявила, что не вернусь в сборную, пока Рубиалес остаётся на своём посту.

С тех пор, как вы знаете, Луис Рубиалес и Хорхе Вильда больше не входят в RFEF. Учитывая приближение матчей Лиги наций и принимая во внимание, что важная часть наших требований была удовлетворена, я не собираюсь отказываться от игры за сборную. И я хотела бы чётко изложить свои аргументы.

Прежде всего мы – футболисты. Учитывая то, что произошло за последние недели, вспомнить об этом никогда не помешает. Мы должны выполнять свой долг. Во-вторых, перемены, которых мы требуем, имеют конкретные имена и фамилии, и я считаю, что лучший способ инициировать изменения – быть внутри ситуации. Я, конечно, считаю, что они необходимы, но я также осознаю, что RFEF находится в ситуации тотальной неопределённости. Поэтому хочу выразить вотум доверия людям, принявшим на себя управление в данный момент. Мне ясно, что игроки не могут выполнить те изменения, о которых мы просим, потому что наше предназначение не в этом.

Во-вторых, я думаю, нам предстоит сыграть на очень важном турнире, который может дать нам возможность выступить на Олимпийских играх. Мы выиграли чемпионат мира, и мы не можем об этом забывать. Все игроки провели несколько ужасных недель после завоевания одной из самых важных вершин для испанского спорта, и сейчас мне особенно сильно хочется ходить на футбол, смотреть футбол и прежде всего играть в футбол.

Я выразила то, что думаю и что хочу делать. Не больше и не меньше. Я хочу, чтобы вся эта ситуация закончилась раз и навсегда, и я снова начала думать только о футболе, играть, смотреть и получать от него удовольствие», – написала дель Кастильо на своей странице в «Твиттере».