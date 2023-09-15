Одна из футболисток сборной Испании отказалась подписывать письмо-ультиматум

Футболистка сборной Испании Атенеа дель Кастильо не подписала коллективное письмо-ультиматум с требованием структурных изменений в федерации футбола страны, сообщает Marca.
Напомним, 25 августа испанские футболистки составили первый ультиматум, потребовав отставки на тот момент действующего президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса в знак поддержки Дженни Эрмосо. Игроки заявили, что, пока этого не случится, они не будут играть за сборную, и Атенеа была в числе подписантов коллективного письма.
После отставки Рубиалеса футболистки опубликовали новый ультиматум, угрожая продолжить бойкот сборной, несмотря на назначение нового тренера, и в этот раз требуя масштабных перемен в системе футбола страны. И под этим новым обращением подписи Атенеа дель Кастильо не оказалось.
Футболистка не сыграла значительной роли на триумфальном для испанок чемпионате мира. В матче с Замбией на групповом этапе ей пришлось покинуть поле досрочно из-за повреждения, и, хотя серьёзной травмы удалось избежать, из основного состава Атенеа выпала.
Отметим, что, помимо дель Кастильо, обращение не подписали Клаудия Сорноса и Шейла Гарсия. Сорноса обосновала свою позицию тем, что ещё до чемпионата мира приняла решение завершить выступления за сборную. Гарсия, в свою очередь, и раньше не вызывалась под знамёна женской национальной команды, но в августе она поддерживала Эрмосо, присоединившись к коллективному письму.
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