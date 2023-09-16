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Спартак — Сочи 1:0, результат матча 8-го тура РПЛ 16 сентября

Гол Бабича помог «Спартаку» обыграть «Сочи» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги
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Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.

В первом тайме обе команды имели голевые моменты, а «Спартак» обладал серьёзным преимуществом по владению мячом, но не смог его реализовать — первый тайм прошёл без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры остался прежним — «Спартак» владел мячом большую часть времени и создавал неплохие моменты для взятия ворот. В самой концовке встречи, на 90+1-й минуте матча новичок красно-белых Срджан Бабич смог открыть счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Спартака».

Таким образом, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Бабич – 90+1'    
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