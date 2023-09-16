Гол Бабича помог «Спартаку» обыграть «Сочи» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Спартак» минимально обыграл «Сочи» со счётом 1:0.
В первом тайме обе команды имели голевые моменты, а «Спартак» обладал серьёзным преимуществом по владению мячом, но не смог его реализовать — первый тайм прошёл без забитых мячей. Во втором тайме рисунок игры остался прежним — «Спартак» владел мячом большую часть времени и создавал неплохие моменты для взятия ворот. В самой концовке встречи, на 90+1-й минуте матча новичок красно-белых Срджан Бабич смог открыть счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. Матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Спартака».
Таким образом, после результата сегодняшнего матча «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров чемпионата. «Сочи» остался на прежней позиции, занимая 12-е место в турнирной таблице чемпионата с шестью очками после восьми сыгранных матчей.
- 16 сентября 2023
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:43
-
18:40