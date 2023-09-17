Кампана рассказал о поведении Месси в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Леонардо Кампана высказался о Лионеле Месси.

«Месси написал нам в группе, поздравил нас после победы в матче с «Канзас-Сити». Вы понимаете, какой он человек, какой он скромный. Каким бы он ни был великим, Лео обращает на нас внимание, первым отправляет сообщения, желая нам удачи и это тебя мотивирует.

Он не считает себя чем-то большим, чем кто-либо другой, независимо от того, как много он может сделать. Это даёт вам это душевное спокойствие. Месси даёт вам советы на поле, перед играми, его беседы, эмоции, которые вы видите на его лице от участия в каждой игре, несмотря на то, что он выиграл все… Он влияет на всё это в мельчайших деталях», — приводит слова Кампана TyC Sports.

Месси провёл за «Интер Майами» 11 матчей, в которых забил 11 голов.

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