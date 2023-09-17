Андрей Федун — о победе «Спартака» в матче с «Сочи»: как говорили когда-то, очки не пахнут

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился впечатлениями от матча московского «Спартака» с «Сочи».

«Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут! Впечатления от «Спартака» на старте сезона? Хотелось бы лучше — нужно было больше выиграть. Заслуживает ли Абаскаль кредита доверия? Какое имеет значение? Для болельщика важнее выиграла команда или нет. Для меня имеет значение, что выиграли «Сочи», три очка набрали. Всё прекрасно», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник московской команды Срджан Бабич.