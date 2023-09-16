«Спартак» прервал ужасную серию! Но победа над «Сочи» — корявая и мучительная

«Спартак» прервал чёрную серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. Красно-белым принёс три очка гол летнего новичка на последних минутах.

В заявку «Спартака» не попал Литвинов. Главный тренер команды Гильермо Абаскаль так объяснил отсутствие игрока, который, по мнению многих болельщиков и специалистов, не должен был выпадать из основы: «У Литвинова перед отправкой в сборную России было повреждение, о котором мы знали и говорили, тем не менее он отыграл 90 минут. На наш взгляд, это не то решение, которое было нужно. Поэтому он не в заявке».

Слова испанца прозвучали особенно интересно на фоне недавнего заявления Валерия Карпина о том, что он в сборной России не будет выпускать на поле игроков с повреждениями, как «Локомотив» Пиняева.

На первых минутах игры на поле был настоящий ураган. Спартаковцы летели вперёд, создавали моменты и… едва не подарили команде Дмитрия Хохлова гол. Дебютировавший в РПЛ нигерийский новичок южан Агбалака сделал кросс со своего левого фланга из-под Денисова, Дуарте крайне неудачно вынес мяч через центр, и «Сочи» забил. Всё было бы хорошо для сочинцев, если бы не одна деталь – офсайд. Судьи приняли верное решение, отменив гол в ворота Селихова.

После этого сочинцы сделали ставку на оборону, почти всей командой садились за линию мяча. Ужасная серия из пяти поражений в шести турах заставляла гостей играть на результат, не стесняясь тянуть время уже минуты с 15-й первого тайма. Абаскаль был очень недоволен тем, как долго экс-голкипер «Спартака» Заболотный выбивает мяч от ворот, постоянно обращался к арбитру Чистякову. Но такая тактика Хохлова, включавшая в себя и большое количество мелких фолов, работала в пользу «Сочи». Вдобавок игру южан усилила вынужденная замена: уже на исходе получаса травмированного Кравцова поменял их самый умный игрок Нобоа.

Если сначала «Спартак» достаточно солидно выглядел в атаке (хорошо двигался Соболев – центрфорвард участвовал почти во всех комбинациях), создавая численное преимущество на флангах и в полуфлангах, то потом сочинцы погасили огонь в игре красно-белых. В результате до перерыва команда Абаскаля при 75% владения мячом ограничилась только пятью ударами и тремя не особо опасными попаданиями в створ. Голевые моменты хозяева выдавливали из такой игры с гигантским трудом и по чуть-чуть, словно заканчивающуюся зубную пасту из смятого тюбика.

Самое поразительное, что в игре «Спартака» ничего не поменялось после перерыва. Конечно, из-за паузы на матчи сборных у команд, имеющих в своём составе сборников, часто страдает качество футбола, поэтому вряд ли стоило ждать феерии от красно-белых, пусть даже они очень хотели сломать свою безвыигрышную серию. Но во втором тайме у «Спартака» совсем пропала лёгкость. Тут точно главной проблемой для Абаскаля было не отсутствие Литвинова, даже если бы он действовал в центре поля. А что было бы, если бы матч не перенесли из Сочи и спартаковцы играли бы на жутком газоне «Фишта»?

Только когда утомлённые игрой без мяча сочинцы «подсели», команда Абаскаля соорудила первый по-настоящему голевой момент – за 20 минут до конца. Это сделал Бонгонда – пожалуй, самый резвый в группе атаки «Спартака» в матче с «Сочи». Умное врывание конголезского бельгийца в свободную зону и своевременная передача подарили шанс Промесу, но удар лидера москвичей головой с угла вратарской получился неидеальным. Заболотный сделал сейв. Как ни странно, Абаскаль тут же отправил Бонгонда отдыхать, хотя, казалось, были более явные кандидаты на замену.

Не так уж редко бывает, что у скучного на протяжении большей части игры матча случается зажигательная концовка. Тем более «Сочи», исчерпав все свои пять замен к середине второго тайма, потерял травмированного Дркушича и доигрывал вдесятером. «Спартаку» выпал прекрасный шанс дожать оставшегося в меньшинстве соперника. Вот только спартаковцы как будто с гирями на ногах бегали. Сумасшедший момент упустил Медина, не попавший в пустой угол с пяти метров, – больше до компенсированного времени хозяева ничего не создали.

Но на 90+2-й минуте «Спартак» всё же забил! Красно-белые закружили карусель у ворот «Сочи», и пришедший на последний штурм Бабич протолкнул мяч в сетку.

Это уже второй гол сербского защитника-новичка.