Матч 8-го тура РПЛ между «Уралом» и «Факелом» закончился нулевой ничьей

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды сыграли вничью — 0:0.

На 83-й минуте показалось, что «Урал» вырвал победу, но гол Андрея Егорычева не был засчитан после проверки VAR. По количеству ударов в створ екатеринбургская команда превзошла соперника — 6:3. Жёлтые карточки в этом матче получили лишь футболисты «Урала», а именно защитники Денис Кулаков и Силвие Бегич.

По итогам этой встречи «Урал» продолжает находиться на пятой строчке чемпионата России по футболу, набрав 14 очков в восьми встречах. «Факел» поднялся с последнего места на предпоследнее, у воронежцев пять очков.