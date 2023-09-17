Матч 8-го тура РПЛ между «Уралом» и «Факелом» закончился нулевой ничьей

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды сыграли вничью — 0:0.
На 83-й минуте показалось, что «Урал» вырвал победу, но гол Андрея Егорычева не был засчитан после проверки VAR. По количеству ударов в створ екатеринбургская команда превзошла соперника — 6:3. Жёлтые карточки в этом матче получили лишь футболисты «Урала», а именно защитники Денис Кулаков и Силвие Бегич.
По итогам этой встречи «Урал» продолжает находиться на пятой строчке чемпионата России по футболу, набрав 14 очков в восьми встречах. «Факел» поднялся с последнего места на предпоследнее, у воронежцев пять очков.
- 17 сентября 2023
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:56
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:29
-
12:16