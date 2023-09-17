Источник: «Локомотив» предложил контракт экс-игроку «Вольфсбурга» Гилявоги

Московский «Локомотив» предложил контракт по схеме «1+1» бывшему полузащитнику «Вольфсбурга» Жозуа Гилявоги, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, сторона игрока хочет получить двухлетний контракт с зарплатой € 2,5 млн за сезон. В свою очередь, российский клуб предлагает € 1,35 млн и соглашение на год с опцией продления ещё на сезон, если футболист сыграет 65% матчей. Француза рассматривают как центрального защитника, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов дал добро на переход.

После окончания контракта с немецким «Вольфсбургом» 32-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Первым об интересе «Локомотива» к Гилявоги сообщил журналист Максим Алланазаров.