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Бенжамен Менди сыграл в официальном матче впервые за последние два года

Бенжамен Менди сыграл в официальном матче впервые за последние два года
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29-летний французский защитник Бенжамен Менди, прибывший этим летом в «Лорьян» на правах свободного агента, дебютировал в текущем сезоне, выйдя на замену в матче с «Монако» (2:2). Это первая официальная игра футболиста за последние два с лишним года.

До этого Менди в последний раз выходил на поле 15 августа 2021 года в матче английской Премьер-лиги, в котором его бывший клуб «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1).

Возвращение Менди в большой футбол болельщики «Лорьяна» встретили овациями. В целом его дебют можно назвать успешным – Бенжамен вышел при счёте 1:2, но «мерлузовые» в итоге смогли избежать поражения в матче 5-го тура французской Лиги 1.

Напомним, 14 июля с Менди сняли все обвинения в изнасилованиях, и защитник, с которым ранее разорвал контракт «Манчестер Сити», заключил двухлетнее соглашение с «Лорьяном».

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