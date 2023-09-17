Игрок «Спартака» Маслов: победа над «Сочи» пойдёт нам на пользу

Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил победу команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

«Почему удалось забить только в самом конце игры? Были моменты, просто не удалось реализовать их. В конце вышел Антон Зиньковский и добавил в активности. Моментов стало ещё больше с его выходом.

Можно ли Бабича уже назвать защитником-голеадором, каким был Жиго? Рано говорить после трёх матчей. Жиго и он – разные футболисты, неправильно их сравнивать.

Давит ли то, что команда всё ещё не в тройке? Думать о таблице не имеет никакого смысла. Мы просто должны играть каждый матч как последний и стараться выигрывать. В конце чемпионата будем смотреть, на каком месте мы будем находиться. Считаем ли мы «Краснодар» главным конкурентом? Нет, мы не думаем о конкурентах, думаем только о себе.

Придаст ли уверенности игра с «Сочи» после серии из четырёх матчей без побед? Конечно, эта победа сыграет свою роль. Победы всегда важны. Когда долгое время не удаётся выиграть, это сказывается на настроении. Я уверен, что эта победа пойдёт нам на пользу», – приводит слова Маслова Metaratings.