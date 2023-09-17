Игрок «Оренбурга» Башич: у нас все любят бить дальние удары
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о выездной победе в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги над «Локомотивом» (2:0).
«Тяжёлый матч. Было много борьбы в первом тайме. Думаю, что в конце игры мы были немного лучше. У нас все любят бить дальние удары. У нас такая команда, которая играет много вперёд, много забивает, но, когда не играем дома, нам немного тяжело».
21-летний полузащитник стал автором первого гола в игре и был признан лучшим игроком матча. Второй гол на счету форварда Дмитрия Воробьёва.
Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.
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