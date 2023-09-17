«Оренбург» уверенно обыграл «Локомотив» в Москве

Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0.

Команды не могли забить друг другу вплоть до 84-й минуты, когда боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич отправил мяч в ворота Ильи Лантратова. Для 21-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне. На 90+4-й минуте форвард гостей Дмитрий Воробьёв забил второй мяч в ворота «Локомотива».

Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.