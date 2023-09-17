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Сенников: Дзюба сыграл непродуктивно в матче с «Оренбургом»

Сенников: Дзюба сыграл непродуктивно в матче с «Оренбургом»
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в прошедшем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«У Дзюбы не было связи с партнёрами. Не было последней передачи. С ним очень плотно играли защитники. Он провёл много времени спиной к воротам. Можно сказать, что сыграл непродуктивно», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, во время матча защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков в одном из игровых эпизодов порвал футболку форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе. Дзюба в эмоциональном порыве дорвал футболку на себе. Нападающему пришлось на время покинуть поле, чтобы заменить испорченный элемент формы. Встреча закончилась уверенной победой «Оренбурга». Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.

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