«Рома» разгромила «Эмполи» со счётом 7:0

Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 4-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Эмполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Встреча завершилась разгромной победой хозяев — 7:0.

Уже на второй минуте игры «Рома» смогла вскрыть оборону «Эмполи». Первый гол матча на свой счёт записал аргентинец Пауло Дибала, реализовавший пенальти. Спустя шесть минут новичок римского клуба Ренату Саншеш увеличил разрыв до двух мячей. На 35-й минуте полузащитник «Эмполи» Альберто Грасси срезал мяч в собственные ворота, сделав счёт 0:3. Через десять минут после начала второго тайма Дибала оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник Бриан Кристанте забил пятый гол своей команды. Ещё через три минуты бельгиец Ромелу Лукаку забил свой первый гол за «Рому», а на 86-й минуте защитник Джанлука Манчини отправил седьмой мяч в сетку ворот «Эмполи».

Эта победа стала для «Ромы» первой в текущем сезоне Серии А. Команда поднялась на 12-ю строчку таблицы, имея в своём активе четыре очка. «Эмполи» всё ещё не набрал очков и замыкает турнирную таблицу.