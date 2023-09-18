Артета — о победе над «Эвертоном»: мы шесть лет не выигрывали у них на поле

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в 5-м туре АПЛ.
«Я считаю, что мы провели невероятную игру. Мы держали соперников под контролем и создали много моментов. Мы доминировали и очень рады, что одержали победу, сыграв «на ноль». Гол Мартинелли также должен был быть засчитан.
Мы 6 лет не выигрывали на «Гудисон Парк», поэтому этот матч был для нас вызовом. Мы отдали соперникам очень мало. Они не создали ни одного момента. Мы победили как благодаря интеллекту, так и благодаря настрою на борьбу.
Троссард забил отличный мяч. Он сделал то же самое несколько дней назад в матче за сборную Бельгии. Вышедшие на замену игроки показали себя очень хорошо. Нам нужно, чтобы все игроки были готовы, мы им полностью доверяем. Мартинелли что-то почувствовал в подколенном сухожилии, поэтому врачи должны осмотреть его», – приводит слова Артеты BBC.
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