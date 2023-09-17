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«Арсенал» переиграл «Эвертон» с минимальным счётом

«Арсенал» переиграл «Эвертон» с минимальным счётом
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Арсенал». Игру принимал стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Финальный свисток зафиксировал победу гостей с минимальным счётом 1:0.
Единственный в матче гол на 69-й минуте с передачи Букайо Саки провёл бельгийский нападающий «канониров» Леандро Троссард. Отметим, что Троссард в середине первого тайма заменил Габриэла Мартинелли, который получил травму.

По итогам пяти туров «Арсенал» догнал «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по очкам в турнирной таблице АПЛ (по 13 очков), клубы делят места со второго по четвёртое. «Эвертон» остался на 18-м месте с одним очком в активе.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 69'    
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