«Арсенал» переиграл «Эвертон» с минимальным счётом

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Арсенал». Игру принимал стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Финальный свисток зафиксировал победу гостей с минимальным счётом 1:0.

Единственный в матче гол на 69-й минуте с передачи Букайо Саки провёл бельгийский нападающий «канониров» Леандро Троссард. Отметим, что Троссард в середине первого тайма заменил Габриэла Мартинелли, который получил травму.

По итогам пяти туров «Арсенал» догнал «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» по очкам в турнирной таблице АПЛ (по 13 очков), клубы делят места со второго по четвёртое. «Эвертон» остался на 18-м месте с одним очком в активе.