Орлов: игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Изидор сильнее и Сергеева, и Кассьерры

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Рубином». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак же рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов

Вообще сегодняшняя игра «Зенита» — удовольствие для гурманов. Гости потратили ровно столько сил, сколько требовалось. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона. Мне кажется, питерцы берегут себя для будущих матчей — на Кубок и против «Локомотива» в РПЛ.

Нередко после паузы на игры сборных команды потом «проседают», теряют очки. А тут мы увидели, что «Зенит» находится в хорошем тонусе. Тренировочный процесс поставлен на нормальные рельсы», — приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-экспресс».