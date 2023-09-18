Сборная 8-го тура РПЛ. Звёзды «Зенита», защитник «Спартака» и авторы камбэков

В РПЛ прошёл 8-й тур. Хватало и неожиданных результатов, и ярких личных перформансов. Традиционно собрали 11 лучших футболистов в символическую сборную. В этот раз расположили их по схеме 3-5-2.

Вратарь: Александр Беленов («Факел»)

«Факел» в нынешнем сезоне, как и в прошлом, будет бороться за выживание. А это значит, что важно каждое очко. И в 8-м туре команда его завоевала — во многом благодаря Беленову. 37-летний вратарь сделал шесть сейвов (больше на неделе не было ни у кого) и оформил «сухарь» в выездном матче с «Уралом».

Александр Беленов Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Ренато Гойкович («Оренбург»)

Первый и далеко не последний представитель «Оренбурга» в этой сборной. Команда подарила одну из главных сенсаций, победив «Локомотив» на выезде. И не просто победив, а ещё и не пропустив! Это в том числе заслуга Гойковича, который сделал один отбор и выдал гроссмейстерский 91% точных передач.

Ренато Гойкович Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

«Спартак» в этом туре критиковали за вымученную победу над «Сочи», но случилась она именно благодаря Бабичу. Сербский защитник забил единственный гол в матче на 90+1-й минуте и, что не менее важно, был достаточно надёжен сзади. Один отбор и 96% точных передач. Будто Хави играл!

Центральный защитник: Михаил Сиваков («Оренбург»)

Сиваков, как и Гойкович, успешно охранял ворота «Оренбурга» в победном матче с «Локомотивом». Возраст — 35 лет — для Михаила не помеха. Он дважды выиграл верховую борьбу и помог своей команде сыграть «на ноль».

Михаил Сиваков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Никита Салтыков («Крылья Советов»)

19-летний новичок «Крыльев» продолжает радовать. Его не смущают даже выезд к ЦСКА и тот факт, что в воротах сам Игорь Акинфеев. На счету Салтыкова гол после выхода один на один, а ещё две успешные попытки дриблинга, один отбор и два удара в сумме.

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Бразилец снова хорош и тащит «Зенит». В выездном матче с «Рубином», который закончился для чемпиона разгромной победой (3:0), Вендел отдал два ассиста, набрал три успешные попытки дриблинга и 89% точных передач. Особенно прекрасен второй голевой пас — на Клаудиньо. Сам разогнал атаку, сам выдал мяч под удар. Мощнейший матч — и заслуженное место в символической сборной.

Центральный полузащитник: Иван Башич («Оренбург»)

Да, снова «Оренбург», но куда без него. На счету Башича первый (он же победный) гол, пять ударов, 82% точных передач, одна успешная попытка дриблинга и два отбора. А заодно заслуженное звание лучшего игрока матча по нескольким версиям.

Центральный полузащитник: Кристиян Бистрович («Балтика»)

Бистрович не единственный, кто удачно дебютировал в этом туре, но его перформанс подарил настоящее чудо. Арендованный у ЦСКА полузащитник вышел против «Ростова» в начале второго тайма, когда «Балтика» горела 0:2. И поучаствовал в нереальном камбэке: на 86-й минуте калининградцы отыграли один мяч, а на 90+1-й забил уже сам Бистрович, прошив Сергея Песьякова ударом из-за штрафной. Всего же у Кристияна три удара и две успешные попытки дриблинга.

Правый полузащитник: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

19-летний новичок ЦСКА — одна из главных причин, почему команда спаслась в, как казалось в определённый момент, безнадёжном матче с «Крыльями». Аббосбек вышел на замену в начале второго тайма и на 75-й минуте отметился ассистом на Фёдора Чалова, который завершил камбэк — 2:2. Также у парня три удара, 78% точных передач и один отбор. Неплохо, да?

Центральный нападающий: Вильсон Изидор («Зенит»)

Изидор, как и Бистрович, в этом туре ударно дебютировал. Арендованному у «Локомотива» нападающему потребовалось чуть больше семи минут, чтобы забить первый гол за «Зенит». Уверенно реализованный выход один на один в матче с «Рубином», с которого начался разгром. А ещё одна успешная попытка дриблинга и даже два отбора.

Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерра тоже забил «Рубину», причём даже красивее. На 55-й минуте Матео после подачи уже упомянутого Вендела вывернул ногу и исполнил что-то в стиле Златана Ибрагимовича — удар пяткой в прыжке! Всего у нападающего два удара, одна выигранная верховая дуэль и достойные для атакующего футболиста 82% точных передач.

Главный тренер: Давид Деограсия («Оренбург»)

Кажется, никого другого здесь быть просто не могло. «Спартак» Гильермо Абаскаля с трудом победил «Сочи», «Зенит» Сергея Семака ожидаемо переехал «Рубин», а вот Деограсия, который вдобавок работает с командой совсем недолго, подарил сенсацию.

Сборная 8-го тура РПЛ

Вот так эта компания выглядит на схеме. А по ссылке можно изучить более подробную статистику.

Символическая сборная 8-го тура

Кто не попал в сборную

Например, Николай Заболотный, который хоть и пропустил от «Спартака», но сделал шесть сейвов и до последнего сохранял интригу. Или Даниил Уткин, забивший красивый гол в ворота «Балтики» и чуть не оформивший дубль (второй мяч отменили). В состав мог попасть и Николоз Кутателадзе, который в дебютном матче пяткой забил «Динамо» на последних минутах и спас «Пари НН» от поражения в Москве. Кого ещё не хватает? Пишите в комментариях!