Полузащитник «ПСЖ» Дракслер перешёл в катарский «Аль-Ахли»

Экс-полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер перешёл из «ПСЖ» в «Аль-Ахли». Об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стороны заключили соглашение сроком до конца июня 2025 года. Немецкий хавбек будет выступать за «Аль-Ахли» под седьмым номером.

Фото: https://twitter.com/ahliqat

Дракслер переходил в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» шесть лет назад. Тогда парижский клуб заплатил за полузащитника € 36 млн. Контракт немца с «ПСЖ» был рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

Прошлый сезон Дракслер провёл в аренде в лиссабонской «Бенфике», за которую сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами. Ранее стало известно о переходе в катарский клуб экс-полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.