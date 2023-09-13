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Марко Верратти официально стал игроком «Аль-Араби»

Марко Верратти официально стал игроком «Аль-Араби»
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Катарский футбольный клуб «Аль-Араби» официально объявил о переходе полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти. Пресс-служба клуба опубликовало видео посвящённое трансферу с своём «твиттере».

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что катарский клуб заплатит € 50 млн французскому клубу за переход полузащитника. По информации журналиста итальянскому футболисту был предложен контракт до лета 2026 года с зарплатой в € 30 млн в год.

Напомним, 30-летний футболист выступал за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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