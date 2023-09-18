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Петржела: единственный шанс остановить «Зенит» — моё назначение в «Спартак»

Петржела: единственный шанс остановить «Зенит» — моё назначение в «Спартак»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как «Спартаку» остановить гегемонию сине-бело-голубых. Как отметил чешский специалист, для этого он должен возглавить красно-белый клуб.

«У «Спартака» нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У красно-белых ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет москвичам.

Моё назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит» (смеётся). Но им не повезло, что я за «Зенит»! — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке с 13 очками в активе.

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