Петржела: единственный шанс остановить «Зенит» — моё назначение в «Спартак»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как «Спартаку» остановить гегемонию сине-бело-голубых. Как отметил чешский специалист, для этого он должен возглавить красно-белый клуб.
«У «Спартака» нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У красно-белых ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет москвичам.
Моё назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит» (смеётся). Но им не повезло, что я за «Зенит»! — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на шестой строчке с 13 очками в активе.
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