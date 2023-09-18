Сиригу стал игроком «Ниццы» на правах свободного агента

36-летний итальянский вратарь Сальваторе Сиригу стал игроком французской «Ниццы» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с голкипером подписан на один год.

Последним клубом Сиригу была итальянская «Фиорентина», которую он покинул этим летом. За этот коллектив вратарь провёл лишь два матча.

За свою карьеру голкипер завоевал множество трофеев, в основном в форме «ПСЖ». У него по четыре победы в Лиге 1 и Суперкубке Франции, также итальянец является трёхкратным обладателем Кубка французской лиги и двукратным победителем Кубка Франции. В 2021 году он выиграл чемпионат Европы вместе со сборной Италии. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.