Кухарчук: «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда

Футболист «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук высказался о предстоящем матче 4-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России со «Спартаком». По мнению футболиста, красно-белые всегда являются фаворитами в играх на внутренней арене. Напомним, игра «Пари НН» — «Спартак» состоится сегодня, 19 сентября, в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Мы уже обыгрывали «Спартак» с Николаевичем (Юраном) в «Химках» весной в последнем туре — 2:1. Опыт есть, но, безусловно, «Спартак» — классная, крутая команда. С ней очень тяжело играть. «Спартак» — по жизни фаворит, народная команда, которая с кем бы ни играла, есть задел», — сказал Илья Кухарчук в эфире «Матч ТВ».