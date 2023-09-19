«Динамо» гостит у «Краснодара», «Спартак» — у «Пари НН». Жаркий день в Кубке России! LIVE

Сегодня, 19 сентября, состоятся три матча группового этапа Фонбет Кубка России. «Краснодар» встретится с «Динамо», «Крылья Советов» приедут в гости к «Балтике», а «Пари НН» примет «Спартак».

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прямо сейчас краснодарцы и москвичи бьются за вторую строчку в группе D, которая даёт право сыграть в плей-офф турнира в Пути РПЛ. «Спартак» пока вне досягаемости, поэтому нужно решать свои задачи. Проигравший, кстати, в случае успеха «Пари НН» в параллельной игре может откатиться на последнее место. Интересно, что предыдущий матч «Краснодара» и «Динамо» в августе закончился феерией – со счётом 4:3 победила команда Марцела Лички. Ждём нечто подобного и сейчас?

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 19 сентября 2023, вторник. 17:15 МСК Балтика Калининград Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Балтики» пока мало что получается в чемпионате России, зато в Кубке всё просто прекрасно: девять очков после трёх туров. Команда Сергея Игнашевича по разу обыграла каждого из соперников по группе и теперь по второму кругу встретится с «Крыльями Советов». А самарцы – полный антипод: в РПЛ удивляют и дарят удовольствие от футбола, а в КР разочаровывают – в этом турнире пока только поражения. Получается, встреча вполне может стать переломным моментом и сменить, казалось бы, устоявшиеся тренды. Тем более что ничьи не предусмотрены.

Что за бойню команды устроили в прошлый раз! «Нижний» не только отыгрался с 1:3, но и вышёл вперёд: от серии пенальти «Спартак» спас Квинси Промес, забивший на предпоследней минуте основного времени (5:4). Молния в одно место дважды не бьёт, и потому девять забитых мячей ждать вряд ли стоит, однако надеяться на яркий матч есть все основания. Команда Сергея Юрана вполне способна на очередное шоу в игре с фаворитом.

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