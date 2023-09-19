«Ювентус» близок к продлению контракта с Локателли до 2027 года

Туринский «Ювентус» близок к тому, чтобы подписать новое трудовое соглашение с полузащитником Мануэлем Локателли, рассчитанное до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, новый контракт составлен таким образом, что в случае подписания Локателли клуб сможет снизить нагрузку на свой бюджет. Подчёркивается, что главный тренер клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби хотел, чтобы итальянский полузащитник перешёл к «чайкам», однако Локателли решил, что он хочет остаться в «Ювентусе».
Напомним, 25-летний футболист выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 67 матчах Серии А, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами.
- 19 сентября 2023
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