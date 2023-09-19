«Ювентус» близок к продлению контракта с Локателли до 2027 года

Туринский «Ювентус» близок к тому, чтобы подписать новое трудовое соглашение с полузащитником Мануэлем Локателли, рассчитанное до 2027 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт составлен таким образом, что в случае подписания Локателли клуб сможет снизить нагрузку на свой бюджет. Подчёркивается, что главный тренер клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Роберто Де Дзерби хотел, чтобы итальянский полузащитник перешёл к «чайкам», однако Локателли решил, что он хочет остаться в «Ювентусе».

Напомним, 25-летний футболист выступает за «старую синьору» с сезона-2021/2022. За это время Локателли принял участие в 67 матчах Серии А, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами.