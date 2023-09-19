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Сторожук: у нас общество такое: стоит человеку ошибиться — готовы забросать камнями

Сторожук: у нас общество такое: стоит человеку ошибиться — готовы забросать камнями
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о критике в адрес голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Матвей — ментально сильный человек, а ошибаются все. Не вижу тут никакого спада, самоуверенности или потери мотивации. У нас просто общество такое: стоит человеку ошибиться, его тут же готовы забросать камнями. Сафонова сравнивают с Акинфеевым, но у Игоря тоже случались результативные ошибки, как и у любого вратаря.

У каждого голкипера, наверное, бывает такой период, через который надо пройти, закалиться. Думаю, что Сафонов без посторонней помощи справился с этим. Рад, что он держит уровень, выручает. То, что он творит в воротах, не назовёшь случайностью. Это мастерство», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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