«Запомнил первые слова Галицкого после назначения». У экс-тренера «Краснодара» новый вызов

Александр Сторожук стоял у руля «Краснодара» в самый тяжёлый период в истории клуба, когда массово разбежались легионеры. Но в этом году он попал в ещё более экстремальную ситуацию. В межсезонье от его новой команды, тульского «Арсенала», не осталось ничего: четыре игрока! К старту первенства людей на заявку он кое-как насобирал, но ни одного сбора с ними не провёл — сыгрывались на ходу. Как клуб докатился до такого в год 100-летия дебюта местной команды на всероссийском уровне? Об этом и не только — в откровенном интервью с тренером.

«На первую тренировку пришли четыре человека»

— Да, зимой были ожидания, предметные разговоры, — подтверждает Сторожук. — Но по факту получилось так, как получилось. Ситуация зашла в непонятную сторону, появились долги.

— Правда, что футболистам четыре-пять месяцев не платили зарплату?

— Давайте не будем о прошлом. Сейчас таких проблем нет. Огромная благодарность за это губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Его личная включённость и поддержка помогли клубу преодолеть непростые времена. Сегодня «Арсенал» имеет надёжных спонсоров и партнёров, благодаря которым мы можем ставить и решать высокие задачи.

— Сколько футболистов пришло на первую тренировку после отпуска?

— Из «весеннего» состава — четверо. Остальные — из «Арсенала-2». Постепенно подъезжали люди. Тренировочный процесс, по сути, проходил в просмотровом режиме. Устраивали между собой игры по 15 минут. Может быть, кого-то и проглядели. Но я не вижу, чтобы кто-то из тех ребят сейчас появился в серьёзной команде.

«Домыслы о «Краснодаре» и Туле — от слабоумия»

— Как работалось в такой ситуации?

— Момент был действительно непростым. Мы оказались в подвешенном состоянии: как? что? Всё было непонятно. Пока новый менеджмент занимался организационными вопросами, нам нужно было оперативно сработать по созданию новой команды. Впервые в карьере я оказался в ситуации, когда комплектование проводилось без спортивного директора. Да в той ситуации он, наверное, и не нужен был.

— Почему?

— У меня на этот счёт есть своё мнение. Нам нужен квалифицированный шеф-скаут с аналитическим отделом, который бы выстроил клубные процессы касаемо селекции, тактических требований, исходя из наших финансовых возможностей. Чтобы выстраивался план развития. Спортивный директор в такой концепции не нужен. Например, в ФК «Краснодар», и не только, такой должности нет, и клуб успешно играет. Что толку, что он здесь до этого был?

— Объясните?

— Это только замедлило бы процесс. Человеку со стороны потребовалось бы время, чтобы узнать меня и мои требования к игрокам. А сроки поджимали — три недели до чемпионата. В итоге мы с тренерским штабом в режиме 24/7 просматривали футболистов. Общались напрямую. Очень многих ребят нам присылали на просмотр. Кого-то заочно знали, но не понимали, в каком человек состоянии. Обзванивали тренеров, докторов, собирали информацию, анализировали. Кого-то смотрели, кого-то брали, опираясь на мнение коллег, потому что времени элементарно не оставалось. Делали упор на футболистов, которые хотя бы проходили сборы и находились в хорошем физическом состоянии. При этом игроков ещё приходилось убеждать, что история с невыплатами — в прошлом. Многие сомневались, и это тоже тормозило процесс. Большое спасибо «Краснодару» — помогли кем могли. А все эти домыслы про «Арсенал» и «Краснодар» — от слабоумия.

— Какие?

— Якобы «Арсенал» стал фарм-клубом «Краснодара». Я воспринимаю эту болтовню как проявление глупости или умышленное желание расшатать ситуацию. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» сейчас играет по России. Любая команда ФНЛ была бы рада получить таких качественных молодых ребят. Регламент обязывает выпускать на поле «лимитчика» (футболиста 2002 года рождения или младше. — Прим. «Чемпионата»), и каждый тренер заинтересован, чтобы это был действительно сильный, готовый футболист, который не будет выпадать из игры. Игры показывают, что из системы «Краснодара» мы взяли действительно качественных ребят. Советую тем, кто распускает слухи, немного подумать и не выставлять напоказ свой невысокий интеллект.

Александр Сторожук в тульском «Арсенале» Фото: arsenaltula.ru

— Я правильно понимаю, что вы не только тренировали, но и вели переговоры с футболистами и их представителями?

— Да, и не только я один. Пришлось побыть и тренером, и спортивным директором, ничего страшного. Общался с игроками, агентами. Благодарен, что люди шли на те условия, которые мы предлагали. Всё было обоюдно и порядочно. Мы никого не обманули, и никто не обманул нас. Ребята, которые приехали, соответствовали заявленному уровню.

— А последнее слово в переговорах за кем было?

— За руководством клуба. У нас сложилось полное взаимопонимание. Работаем на доверии, полностью прозрачно. Никто не вставляет палки в колёса. Если мы говорили, что футболист качественный и соответствует нашим требованиям, руководство утверждало приобретение.

— Но вы же согласны, что не совсем нормально, когда тренер ведёт переговоры?

— Согласен, однако я этот этап расцениваю как очень ценный опыт. В тот момент это был, пожалуй, оптимальный вариант. А потом — любому футболисту приятно, когда тренер лично проявляет в нём заинтересованность. Он дорожит таким отношением, ценит. Да и в принципе в этих переговорах ничего сложного не было. Проявляешь заинтересованность, обозначаешь условия, которые может предложить клуб. Да — да, нет — нет. При этом мы отдавали себе отчёт, что за две недели до начала сезона переманить кого-то из лидеров команд-соперниц нереально. В первую очередь старались приглашать ребят с мотивацией, которым есть что доказывать.

— 34-летнему Ткачёву тоже есть что доказывать?

— Во-первых, у него большая история в этом клубе. Считаю, что Сергей сейчас на своём месте. Мы с ним разговаривали — он очень рад вернуться. Это игрок с лидерскими качествами и исполнительским мастерством. Уверен, он нам поможет. И да, ему есть что доказывать. Есть две категории игроков: те, кто только хочет состояться, и те, кто заканчивает. Так вот возрастные ребята, по моим наблюдениям, сейчас даже более профессионально относятся к футболу, чем в молодости. Раньше в 31-32 года футболист уже считался ветераном, а сейчас продолжительность карьеры увеличивается.

— Футболисты прямо во время игр знакомились?

— Я сказал что-то такое после 1-го тура. Это была своего рода аллегория. Как друг друга зовут, они, естественно, знали. Я имел в виду знакомство на футбольном языке, взаимопонимание. Команда не провела в полноценном сочетании ни одного матча. В преддверии чемпионата не было сборов. Футбольные люди понимают, что такое предсезонка — сыгранность, взаимопонимание, которое за секунду не приобретается. И за месяц-два — тоже. Плюс кондиции, тактическое образование. Очень важно, чтобы команда думала и двигалась как одно целое. Я сразу сказал: первые пять-шесть туров мы будем набирать форму и выходить на игры под нагрузками. Всё это время работали в двухразовом режиме, чтобы наверстать упущенное летом. Я понимал, что, если будем готовиться только к играм, ничего хорошего не получится. Поэтому установил режим сборов: ребята сутками находились на базе, даже местные не ездили домой. Другого пути я не видел.

«Не только я возмущался — вся скамейка»

— За что вам дали жёлтую в игре с «Торпедо»?

— Видимо, был недоволен судейским решением, эмоционально отреагировал. Сработал накопительный эффект: целый ряд спорных решений судья трактовал не в нашу пользу. Там не только я возмущался — вся скамейка. Арбитр после подсказки резервного вынес предупреждение — так часто бывает. Обычный момент, игровой, скажем так.

— После просмотра видеозаписи убедились в обоснованности своих претензий?

— Считаю, что фолы были очевидны. Поэтому я так импульсивно и отреагировал.

— Игра в целом оставила противоречивые впечатления?

— Мы выглядели лучше «Торпедо». Спокойный аналитический разбор игры только подтвердил то, что я сказал на пресс-конференции. Превзошли соперника во всех компонентах. Обидная ничья. Но надо забивать — об этом много говорим, работаем. К сожалению, индивидуальное мастерство пока не позволяет более качественно распоряжаться моментами. Команде в целом нужно больше времени. Но и футболистам надо быть более ответственными, собранными в решающих эпизодах перед воротами. Они должны становиться чемпионами по менталитету и решать моменты и исходы целых игр.

Матч между «Арсеналом» и «Торпедо» в Первой лиге Фото: arsenaltula.ru

— Что насчёт задач на сезон?

— Задача — добиться максимальных успехов. Это нормальное желание, учитывая богатую историю, традиции «Арсенала», поддержку руководителя региона. Но сейчас в Туле строится новый клуб — во всех аспектах. Хочется, чтобы команда держалась не только на приглашённых футболистах, но и получала подпитку из школы, второй команды. Системность, последовательность, потенциал, как мне кажется, не менее важны, чем сиюминутный результат. Большие победы складываются из множества факторов. Сейчас в этом направлении проводится серьёзная работа. Развиваются детский футбол, академия. Мы хотим сократить дистанцию между школой и первой командой.

«Ни разу Галицкий не говорил, кого поставить в состав»

— Знали бы, с чем столкнётесь в Туле, не уходили бы из благополучного «Краснодара»?

— Нужно знать меня и мой характер, чтобы понять мотивы ухода. Мной по жизни движет футбол. Естественно, я понимал, какие трудности меня могут ожидать. Но мне по сей день интересно развиваться, пробовать что-то новое, переосмысливать сделанное.

— Как по прошествии времени оцениваете свой период в первой команде «Краснодара»? Что удалось, что нет?

— Если оценивать первый этап, когда ушли легионеры, считаю, что провели его достойно. Не ударили в грязь лицом. Был момент, когда могли выигрывать и брать медали, однако из-за обидных ничьих в Уфе и здесь, в Туле, не добрали очков и финишировали четвёртыми. Но ведь были же разговоры, что «Краснодар» провалится, чуть ли не вылетит из РПЛ, а может, вообще снимется с чемпионата. Я благодарен ребятам за то, что они в тот момент сплотились. Мы целенаправленно набирали ход и показывали неплохой футбол. Несмотря на пессимистичные прогнозы, «Краснодар» выглядел достойно. Фильм, который недавно вышел, отвечает на многие вопросы. Приятно вспомнить то время.

— А второе полугодие 2022-го?

— Были обстоятельства, которые повлияли на многие вещи. В частности, травмы ведущих игроков. Да и глобальных целей перед нами никто не ставил. Задача была — играть в футбол. И я считаю, мы всё правильно делали с учётом скамейки, на которую сели совсем молодые пацаны, и тяжёлой логистики. Если сейчас в «Краснодаре» появилась ротация, то мы одним составом играли в чемпионате и Кубке. И всё равно с каждым матчем прибавляли и выглядели достойно.

— Ваш воспитанник Волков допустил, что вы не нашли контакта с легионерами. Было?

— Мы посмеялись с ним над этим моментом. Я у него спросил: «Что ты там несёшь, Серый?» — «Да я, Сан Саныч, не то имел в виду». Да, у меня требования одинаковые для всех. Без мяча мы должны вступать в отбор, и никто от этой работы не освобождается, невзирая на статус. Может быть, кому-то это не нравилось. Приходилось заставлять, убеждать. Мы же видим, что современный футбол диктует свои условия: даже звёзды отрабатывают без мяча и не отлынивают от черновой работы. Если кому-то это не нравится — не мои проблемы. Одна команда — одни принципы и требования. В любом случае у меня со всеми остались прекрасные отношения. С Рамиресом мы всегда относились друг к другу с уважением, когда он уехал, я пожелал ему успехов. С Баньяцем до сих пор общаюсь. С Кордобой тоже мы в конце концов нашли взаимопонимание. Считаю его одним из лучших игроков чемпионата, нападающих — так точно. Мне его мастерство, умение играть спиной к воротам уже на первой тренировке бросилось в глаза. Плюс Джон — большой профессионал. Может быть, Серёжа немного преувеличил ситуацию или не так понял. У меня ни с кем и никогда проблем не возникало.

Кристиан Рамирес и Александр Сторожук Фото: fckrasnodar.ru

— И конфликтов не было?

— В «Краснодаре» вообще не может быть конфликтов. По крайней мере, мы старались поддерживать хороший микроклимат. Все друг за друга стояли. Если выиграли, то все вместе, если проиграли, никто никого никогда не обвинял. Каждый человек в клубе вносит свой вклад в создание семейной обстановки — будь то тренер или работник академии. Если какие-то проблемы и возникают, их стараются быстро разрешить.

— Сергей Галицкий на фоне болезни немного отдалился от клуба?

— Каждый день мы с ним были на связи — даже когда Сергей Николаевич отсутствовал в городе. Он по видео смотрел все тренировки. Постоянно созванивались, обсуждали. Этот человек полностью погружён в свой клуб — уделяет внимание не только главной команде, но и всем возрастам в академии. Это давно не новость и ни для кого не тайна. Галицкий постоянно тебя направляет, советует, помогает посмотреть на ситуацию с неожиданной стороны. Говорил нам: «Не бойтесь, пробуйте». Иногда скучаю по нашим разговорам. У каждого в жизни есть человек, который может что-то посоветовать. Для меня Сергей Николаевич — один из них.

Сергей Галицкий Фото: fckrasnodar.ru

— В том числе посоветовать что-то в тактическом плане?

— Это вообще неважно. Я понимаю, что вы имеете в виду. Мне задавали вопрос: «А в состав Галицкий лезет или нет?» Слушайте, это его команда. Сделайте для города, клуба хотя бы сотую часть того, что сделал он, а потом рассуждайте. И тем не менее он с уважением относится к выбору каждого тренера. Тренер ведёт тренировочный процесс и знает, кто лучше готов. Мне он ни разу не говорил: «Сан Саныч, поставьте того и того».

— Галицкий объяснил вам своё решение о смене тренера?

— Я оставлю содержание нашего разговора между нами, потому что очень уважаю его как человека и благодарен за то время, что был у руля главной команды.

— Но вы внутренне были готовы к отставке?

— Слухи ходили, но я до последнего надеялся. Как я понимаю, ждали ответа от другого тренера. Думаю, когда они его получили, уже на 100% было принято решение менять меня. Но ещё раз повторю: для меня это была очень большая школа. Работая в академии, я и представить не мог, что получу шанс в главной команде. Поэтому только слова благодарности всем, кто в тот момент был рядом.

«Галицкий сказал: без разницы, какие будут результаты»

— Раньше Галицкий настаивал на приверженности к атакующему стилю. С вами это тоже проговаривалось?

— Да, главной задачей было придерживаться стиля, играть в атакующий футбол. «Краснодар» этим и отличался от других. Благодаря своему стилю команда полюбилась многим. Мне запомнились первые слова Галицкого после моего назначения в основу: «Без разницы, какие будут результаты. Несмотря ни на что, не отходить от своей игры». Для меня это не было новостью. В «Краснодаре» каждый тренер знает эти принципы.

— Чемпионат России можно выиграть с таким романтическим подходом к футболу?

— А я бы не назвал его романтическим или легкомысленным. Это предрассудки. Никто не говорит, что атакующий футбол должен быть без обороны. Нужен баланс. Я придерживался правила: чем быстрее мы вернём мяч себе, тем больше будем атаковать. Поэтому мы много внимания уделяли этому моменту. Есть команды, игру которых невозможно смотреть. А «Краснодар» всегда хотелось смотреть, потому что в нём присутствовали элементы шоу, страсть, эмоции. Я считаю, что футбол должен захватывать зрителя, который приходит на стадион. Да, пропускали. Но под такой футбол нужны и защитники высокого уровня, которые будут с этой ситуацией справляться и не допускать ошибки в простых ситуациях.

— «Краснодар» сильно изменился стилистически?

— Если команда поменяла структуру игры, это не значит, что клуб отошёл от своих принципов. Наверное, иностранному специалисту нужно больше времени, чтобы поставить тот атакующий, комбинационный футбол, к которому мы привыкли.

«11 воспитанников на поле? Ситуация была практически неизбежной»

— 10 лет СМИ обсуждали мечту Галицкого об 11 воспитанниках на поле — и в прошлом году вы её осуществили. Признайтесь, держали в голове этот мем, когда выпускали с лавки местных ребят против ЦСКА?

— Если мы возьмём заявочный лист на ту игру, можно понять, что эта ситуация была практически неизбежной. Из-за всех событий у нас в запасе сплошные воспитанники сидели. Естественно, кто-то мог заподозрить, что я искусственно создал этот прецедент. Однако в ситуации, когда мы вели 1:0 и подвергались серьёзному давлению со стороны ЦСКА, я с удовольствием выпустил бы на замену более опытного игрока. Но по факту на скамейке были только ребята из академии.

— И многоопытный Мартынович.

— Мне кажется, Саша был после болезни. В любом случае для «Краснодара» это было большое событие. Спонтанный момент, который вошёл в историю. Хотя допускаю, что, если бы не отъезд легионеров, такой ситуации и не возникло бы никогда.

Воспитанники «Краснодара» Фото: РИА Новости

— Чемпионат России реально выиграть своими воспитанниками?

— Если представить, что Россия закроется от мира и полностью откажется от легионеров, наверное, шансы на это возрастут. Но я думаю, такого никогда не произойдёт. А академии «Краснодара» всего 15 лет. С учётом всех проб и ошибок это не такой уж большой срок для осуществления столь глобальной мечты. Наберёмся терпения и всё увидим.

«Мы с Черниковым и Манеловым из одной станицы»

— Обидно, когда воспитанник лишает тебя победы? Это я про недавний гол Манелова «Арсеналу».

— Обидно вообще пропускать. Тем более — по глупости, после необязательного стандарта. За такое часто наказывают. Естественно, если бы Ираклий забил другой команде — я порадовался бы за него. А так — это его работа, так же, как и любого другого игрока. Он профессионально её выполнил, только и всего.

— Правда, что вы с ним из одной станицы?

— Не только с Манеловым. Черников Саня — тоже с Выселок. Я сам очень рано, в 14 лет, уехал из станицы в интернат Адлера и редко появлялся дома. То, что мы с ребятами земляки, узнал только в системе «Краснодара». Вдвойне приятно, что Черников и Манелов достойно представляют нашу станицу в футболе.

— Кто ещё из воспитанников радует?

— Не скажу, что это именно мои воспитанники. В каждого из выпускников академии заложено много труда разных тренеров. У того же Волкова, считаю, большой потенциал с точки зрения позиции. У нас классных крайних защитников очень мало. Мы много общаемся, созваниваемся. Если раньше у него прослеживался юношеский максимализм, то теперь видно, что парень ориентируется на большие задачи и очень много работает над собой в плане развития.

«Я говорил президенту: это тройка будущего»

— Сперцян, по-вашему, не пересидел в РПЛ?

— Эдик был настоящим лидером нашей команды и совершал много технико-тактических действий, часто угрожал воротам, больше находился с мячом. Когда у меня спрашивали, не пора ли ему в Европу, я говорил, что ему нужно ещё год поиграть в России. Считаю, теперь он уже полностью созрел для этого. Я всегда буду его поддерживать. Это хороший друг, хороший человек и профессионал.

— В какой из лиг его видите?

— В последнее время много говорили об «Аяксе». Мне кажется, этот чемпионат ему может многое дать и позволит со временем плавно переместиться в одну из топ-5 лиг Европы.

Эдуард Сперцян и Александр Черников Фото: РИА Новости

— Кривцов у вас заиграл в РПЛ. Тоже в порядке?

— Я Никиту очень хорошо знаю. Это талантливый игрок с большим потенциалом и нестандартным футбольным мышлением. Амбициозный парень, с характером. Мне он очень импонирует. Уверен, при должном отношении и работе у него тоже есть большие шансы попробовать себя в Европе. Я как-то сказал Сергею Николаевичу, что Черников — Кривцов — Сперцян — это тройка будущего. Когда легионеры разъехались и им пришлось отстаивать честь клуба, парни проявили себя лидерами. С тех пор они заметно выросли, сделали большой шаг в личностном развитии. Сегодня ребята очень хорошо дополняют друг друга и с полуслова понимают. Я рад, когда они забивают и «Краснодар» выигрывает. Всё время на связи, поздравляю. Жду, когда Черников с Кривцовым будут лидерами не только «Краснодара», но и сборной России. Дай бог им в будущем достичь европейского уровня.

«У нас общество такое: стоит человеку ошибиться — готовы забросать камнями»

— Результативные ошибки Сафонова — от самоуверенности?

— Матвей — ментально сильный человек, а ошибаются все. Не вижу тут никакого спада, самоуверенности или потери мотивации. У нас просто общество такое: стоит человеку ошибиться, его тут же готовы забросать камнями. Сафонова сравнивают с Акинфеевым, но у Игоря тоже случались результативные ошибки, как и у любого вратаря. У каждого голкипера, наверное, бывает такой период, через который надо пройти, закалиться. Думаю, Сафонов без посторонней помощи справился с этим. Рад, что он держит уровень, выручает. То, что он творит в воротах, не назовёшь случайностью. Это мастерство.

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В современном чемпионате России, без еврокубков, официальных матчей сборных молодым реально прогрессировать?

— К чему сейчас рассуждать: Европа или Азия? Лучше направить усилия на развитие детско-юношеского футбола. С этим у нас большая, глобальная проблема. Прежде чем о чём-то заявлять, нужно выстроить свою структуру, ввести единые методики, тестирования, подготовки детей. Радует, что развивается ЮФЛ по разным возрастам. Уверен, что при серьёзном, системном подходе к этим проблемам у нас появятся и звёздочки, и звёзды.