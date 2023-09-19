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Гениальный мем от Дзюбы, баттл Карпина и Абаскаля. Премьер-лига несправедливости #48

Гениальный мем от Дзюбы, баттл Карпина и Абаскаля. Премьер-лига несправедливости #48
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Представляем 48-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 8-й тур РПЛ. «Спартак» наконец выиграл, Абаскаль зарубился с Карпиным из-за Литвинова, ЦСКА выдал жаркий матч, «Зенит» отправил Бакаева в ОАЭ, а Дзюба подарил гениальный мем. Это и многое другое — в свежем выпуске.

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!
1:05 — Обсуждение матча «Динамо» превратилось в изучение немецкого подвала.
11:18 — В лице Акинфеева мы потеряли русского Рожерио Сени. Весёлая ничья ЦСКА.
24:01 — «Спартак» дострадался до увольнения Хохлова, а Абаскаль побаттлил с Карпиным.
41:57 — Гениальный матч Вендела в Казани и отъезд Бакаева в лигу к Иньесте и Николичу.
52:52 — Порванная футболка Дзюбы и тренер «Оренбурга» из компьютерной игры.
59:56 — Что ещё было в туре. «Краснодар» потерял очки, но продлил серию, а ещё единственная нулевая ничья.
1:01:05 — Мини-история про Александра Елагина и прощание.

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