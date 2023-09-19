Анчелотти раскрыл подробности травмы защитника «Реала» Карвахаля

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился подробностями, связанными с травмой защитника «сливочных» Даниэля Карвахаля, из-за которой он не сможет принять участие в завтрашнем матче мадридцев в Лиге чемпионов.

«Карвахаль столкнулся с перегрузкой. Ничего серьёзного, но завтра он будет недоступен. Однако у него есть возможность сыграть в мадридском дерби в воскресенье», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV в своём «твиттере».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Карвахаль получил небольшую мышечную травму правой ноги, из-за которой игрок ориентировочно может пропустить десять дней.

Завтра, 20 сентября, в матче Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграет с берлинским «Унионом». Игра начнётся в 19:45 мск.

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