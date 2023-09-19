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Карвахаль внезапно пропустил тренировку «Реала» перед первым матчем ЛЧ

Карвахаль внезапно пропустил тренировку «Реала» перед первым матчем ЛЧ
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль пропустил тренировку «сливочных» перед их первым матчем в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что Карвахаль получил небольшую мышечную травму правой ноги, из-за которой он пропустит не только предстоящую игру «Реала» с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов, но и матч с «Атлетико Мадрид», который состоится в воскресенье, 24 сентября. В общей сложности восстановление 31-летнего футболиста займёт около десяти дней.

Напомним, ранее Карвахаль заявил, что он подал в суд на СМИ, распространяющие информацию, что во время чемпионата мира в России он делал непристойные предложения официантке. Также испанские СМИ писали, что Карвахаль является сторонником ультраправой национально-консервативной политической партии Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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