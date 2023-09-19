Игрок «Реала» Камавинга: мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением относительно того, что в нынешнем сезоне тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал доверять молодым футболистам больше игрового времени.

«В этом году молодёжь получает больше игрового времени. Мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич. Это означает, что мистер доверяет мне. Я стараюсь многому у них научиться. Делаю всё возможное, чтобы доказать, что могу играть здесь», — приводит слова Камавинга Mundo Deportivo.

Напомним, завтра, 20 сентября, в Лиге чемпионов мадридский «Реал» сыграет с берлинским «Унионом». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит норвежец Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

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