Игрок «Реала» Камавинга: мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением относительно того, что в нынешнем сезоне тренер «сливочных» Карло Анчелотти стал доверять молодым футболистам больше игрового времени.
«В этом году молодёжь получает больше игрового времени. Мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич. Это означает, что мистер доверяет мне. Я стараюсь многому у них научиться. Делаю всё возможное, чтобы доказать, что могу играть здесь», — приводит слова Камавинга Mundo Deportivo.
Напомним, завтра, 20 сентября, в Лиге чемпионов мадридский «Реал» сыграет с берлинским «Унионом». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит норвежец Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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