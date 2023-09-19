Анчелотти сравнил цели «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил цели «сливочных» и каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Хави сказал, что цель «Барселоны» в Лиге чемпионов — выйти в плей-офф. Цель «Реала» — всегда выходить как минимум в полуфинал, и я думаю, что мы сможем этого достичь», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV в своём «твиттере».

Напомним, завтра, 20 сентября, в матче Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграет с берлинским «Унионом». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного судьи встречи выступит норвежец Эспен Эскос. Матч начнётся в 19:45 мск.

Последний раз мадридский «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022. В финале турнира был обыгран «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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