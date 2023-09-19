Лидер КПРФ Зюганов: мы создали бы клуб уровня РПЛ, но это большие деньги

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что партия хотела бы создать футбольную команду уровня Российской Премьер-Лиги, но не располагает таким объёмом финансов. В связи с этим у КПРФ нет планов по созданию клуба. В то же время Зюганов отметил успехи мини-футбольной команды «КПРФ», которая является двукратным чемпионом России.
«У нас нет планов создавать футбольный клуб уровня Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Мы создали бы, но это большие деньги. На примере нашего мини-футбольного клуба мы можем показать, как без больших денег вырастить очень больших мастеров и патриотов. Мы начинали создавать его на первенстве Госдумы, после чего приняли решение создать на базе небольшого движения целый клуб. И после 20 лет мы по всем видам стали либо чемпионами, либо призёрами», — приводит слова Зюганова «РИА Новости Спорт».
- 19 сентября 2023
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