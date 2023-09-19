Игрок «Оренбурга» Воробьёв: Мансилья и Перес уже наполовину русские

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос, кто отвечает в команде за атмосферу. По словам форварда, аргентинские легионеры клуба Брайан Мансилья и Матиас Перес делают успехи в изучении русского языка.

«Видите, какая атмосфера! Это залог успеха. Латиноамериканцы отвечают за атмосферу в команде? Все отвечают. Мы просто чуть-чуть спокойнее, в основном в автобусе орём, а они — везде. Они уже практически выучили русский. Все понимают всё, футбольные термины. Мансилья уже хорошо говорит на русском, Перес учит каждый день. Мансилья и Перес уже наполовину русские», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа, а на постоянной основе игроком «Оренбурга» Мансилья стал с июля 2023 года. Соглашение с «Оренбургом» действует до 2026 года. Перес перешёл в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в декабре 2022 года.