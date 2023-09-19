Башич: не знаю, какие шансы у «Оренбурга» в этом сезоне, но мы останемся в РПЛ
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич считает, что оренбургская команда останется в высшем российском дивизионе по итогам текущего сезона.
«Не знаю, какие шансы у «Оренбурга» в этом сезоне. Надеюсь, что мы сможем оказаться на том же месте, что и в том сезоне, или выше. Но «Оренбург» останется в РПЛ, я надеюсь на это», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче 8-го тура внутреннего первенства команда Давида Деограсии обыграла московский «Локомотив» на выезде со счётом 2:0. Прошлый сезон оренбуржцы закончили на седьмом месте, набрав 46 очков.
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