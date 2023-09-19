Любой клуб сможет приобрести Бернарду Силву следующим летом за € 60 млн

В новом контракте вингера Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» есть пункт о сумме отступных в размере € 60 млн, который начнёт действовать с лета 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, новое соглашение Силвы с «горожанами» рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшее трансферное окно португальцем активно интересовались «Барселона» и «ПСЖ».

Силва выступает за «Сити» на протяжении шести лет (с 2017 года). За это время португалец выиграл с «горожанами» 15 титулов: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, АПЛ (пять раз), Кубок Англии (дважды), Кубок Лиги (четырежды) и Суперкубок Англии (два раза).

В сезоне-2022/2023 Силва провёл 54 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.