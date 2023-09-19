Семшов: мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в Европу

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов высказался о соглашении между РФС и УЕФА о проведении матчей Фонбет Кубка России в дневное время по будням.
«Соглашение с УЕФА о проведении матчей Кубка России в рабочее время, потому что вечером эфирное место должно быть отдано для еврокубков, адекватно даже после высказывания Чеферина о нашем возвращении на международные соревнования лишь по окончании СВО. Люди могут посмотреть футбол и в Кубке, и в еврокубках.
Мы сами понимаем, что нас быстро никто не вернёт на международную арену. Безусловно, мы должны придерживаться правил УЕФА, если хотим вернуться в Европу. И матчи Кубка раскидывать, чтобы всем было удобно. Футболисты и тренеры тоже хотят Лигу чемпионов, там есть на что и на кого посмотреть. Поэтому лучше сыграть в неудобное время для всех, но в тоже время все будут наслаждаться футболом высокого уровня», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии пояснил, что РФС не может сдвигать время начала матчей Кубка России из-за договорённости с УЕФА. Организация настаивает на том, чтобы вечерние слоты отходили для трансляций еврокубковых матчей.
- 19 сентября 2023
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