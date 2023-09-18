Канчельскис: можно подумать о переходе в Азию, нельзя ждать у моря погоды

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы и сборная вернутся на международные соревнования лишь после окончания СВО.
«Не знаю, есть ли смысл ждать? Надо основательно подумать, в каком направлении дальше двигаться. Нужно в ближайшее время собраться и обсудить, какие у нас шансы. Куда можно двигаться, а куда нельзя? Компетентные люди должны собраться, подумать и решить, что делать дальше.
Конечно, мы надеемся на быстрое разрешение, но это зависит не от нас. Сборная по футболу и так сейчас простаивает. Надо что-то думать, или в Азию переходить и двигаться в этом направлении, или ещё что-то. Но так сидеть тоже нельзя, ждать у моря погоды.
Чтобы отечественный футбол не деградировал — должна быть конкретика. Сейчас закончится первый круг, будет время до Нового года, чтобы решить этот вопрос. И после Нового года двигаться в каком-то направлении. Если люди из УЕФА так говорят, надо быстро что-то делать», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Напомним, российские клубы и сборные всех возрастов были отстранены от международных соревнований в феврале 2022 года.
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